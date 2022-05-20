Президент Литвы в Цицернакаберде почтил память жертв Геноцида армян
12:08, 20 Май, 2022
Президент Литвы Гитанас Науседа в Мемориальном комплексе Цицернакаберд почтил память жертв Геноцида армян.
Как сообщает «Арменпресс», президент Литвы возложил к мемориалу венок и цветы к Вечному огню. Затем президент Литвы осмотрел экспозиции Музея-института Геноцида армян.
Гитанас Науседа в своем микроблоге Twitter записал:
«Я почтил память жертв Геноцида армян. Это темный момент в истории человечества, который никогда не должен быть забыт».
15 декабря 2005 года Парламентская ассамблея Литвы приняла решение о признании Геноцида армян.
Президент Литвы Гитанас Науседа 19 мая прибыл в Армению с официальным визитом.
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