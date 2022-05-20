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Президент Литвы в Цицернакаберде почтил память жертв Геноцида армян

Президент Литвы в Цицернакаберде почтил память жертв Геноцида армян

Президент Литвы Гитанас Науседа в Мемориальном комплексе Цицернакаберд почтил память жертв Геноцида армян.

Как сообщает «Арменпресс», президент Литвы возложил к мемориалу венок и цветы к Вечному огню. Затем президент Литвы осмотрел экспозиции Музея-института Геноцида армян.

Гитанас Науседа в своем микроблоге Twitter записал:

«Я почтил память жертв Геноцида армян. Это темный момент в истории человечества, который никогда не должен быть забыт».

15 декабря 2005 года Парламентская ассамблея Литвы приняла решение о признании Геноцида армян.

Президент Литвы Гитанас Науседа 19 мая прибыл в Армению с официальным визитом.


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