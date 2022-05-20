В результате ДТП в больницу был доставлен посол Италии в Армении: он был выписан в тот же день
12:26, 20 Май, 2022
Посол Италии в Армении Альфонсо Ди Риццо после автомобильной аварии, произошедшей 18 мая в Ереване, на перекрестке улиц Григора Лусаворича и Бейрута, был доставлен в медицинский центр «Наири».
Исполнительный директор МЦ «Наири» Анатолий Гнуни сообщил «Арменпресс», что в госпитализации посла нет необходимости. «Ему оказали первую помощь и выписали», - сказал Анатолий Гнуни.
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