В Нью-Дели участники встречи в рамках ШОС согласовали шаги по борьбе с терроризмом

Участники встречи Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) в Нью-Дели согласовали шаги по противодействию терроризму, которые будут официально приняты на заседании Совета РАТС ШОС в октябре. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в пятницу в российском посольстве в Индии.

"19 мая в Нью-Дели завершилась работа группы правовых и технических экспертов Региональной антитеррористической структуры ШОС. Согласованы документы в сфере противодействия терроризму и экстремизму, которые планируется принять на предстоящем в октябре в Индии заседании Совета РАТС ШОС", - отметили в российской дипломатической миссии.

В региональное международное объединение "Шанхайская организация сотрудничества" входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Ее антитеррористическая структура занимается координацией борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, в частности формирует единый банк данных о международных террористических и прочих организациях и лицах, а также единый разыскной реестр, оказывает содействие в подготовке специалистов и инструкторов для антитеррористических подразделений, организует мероприятия по борьбе с наркотрафиком.