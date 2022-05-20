Гитанас Науседа привержен вопросу сохранения армянского культурного наследия Арцаха

В беседе с президентом Армении Ваагном Хачатуряном президент Литовской Республики Гитанас Науседа выразил приверженность содействовать вопросу сохранения армянского культурного наследия на территориях Арцаха, находящихся под контролем Азербайджана.

Как сообщает «Арменпресс», после встречи президенты выступили с заявлением для СМИ и подвели итоги обсуждений.

Ваагн Хачатурян подчеркнул, что визиты на высшем уровне между странами свидетельствуют о прочных связях, идущих из глубины веков, продолжении отношений, основанных на той же системе ценностей, а также о стремлении расширить двустороннее сотрудничество.

Президенты подробно обсудили состояние и перспективы армяно-литовских отношений, а также широкий круг вопросов повестки, касающихся двусторонних дружественных отношений.

«Подтверждена готовность обеих сторон к углублению межгосударственных отношений. Особо были отмечены перспективы расширения двустороннего экономического сотрудничества и увеличения товарооборота. В этом контексте были обсуждены перспективы сотрудничества в области промышленности, IT, возобновляемой энергетики, сельском хозяйстве и в других сферах», - представил Ваагн Хачатурян.

Президенты обсудили и усилия Армении по установлению прочного мира в регионе. «Усилия Литвы и Армении в этом вопросе идентичны. Особо была подчеркнута необходимость сохранения памятников армянской культуры на территориях Арцаха, находящихся под контролем Азербайджана. Президент Науседа обещал всячески способствовать вопросу сохранения армянского христианского культурного наследия», - отметил президент РА.

В этом контексте была отмечена необходимость визита экспертной миссии ЮНЕСКО на территории Арцаха, перешедшие под контроль Азербайджана.

Президенты коснулись также повестки партнерства Армения-ЕС и программ, реализуемых в ее рамках.