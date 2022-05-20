Премьер-министр Армении о становлении демократических институтов в Армении и демократизации этих институтов

Демократия в Республике Армения не безоблачна. Как сообщает «Арменпресс», об этом в своем выступлении на Армянском форуме демократии заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Мы сталкиваемся с двумя группами проблем. С первой группой проблем сталкиваются все демократии мира. Эта проблема заключается в следующем – использование демократии против демократии. Вы знаете, что все демократии мира сегодня сталкиваются с этой проблемой. Это тот случай, когда демократические принципы используются для разрушения демократии. И попутно нам необходимо задокументировать нашу стратегию преодоления этой проблемы. Мое самое глубокое убеждение состоит в том, что лучшим способом преодоления этого вызова является создание демократических институтов, демократизация государственных институтов в известном смысле этого слова, деятельность государственных институтов на основе профессионализма, легитимности, прозрачности и ответственности», - сказал Пашинян.

Премьер-министр проблемы судебной системы считает одними из самых больших проблем в Армении.

«Многие в этом зале критикуют нас за то, что мы не продвигаемся в реформе судебной системы. Мы считаем эту критику объективной, обоснованной, осуждаем и сами себя, но, с другой стороны, мы глубже знаем проблемы, с которыми сталкиваемся. Мы полны решимости идти по этому пути. Мы должны быть последовательны в этом вопросе», - заключил Пашинян.