На участке улицы Ленинградян, ведущей к Цицернакаберду, есть опасность обрушения: улица перекрыта с обеих сторон

В Национальный центр управления кризисными ситуациями в 06:55 20 мая поступил сигнал тревоги, что в Ереване на участке улицы Ленинградян, ведущей к Цицернакабердскому шоссе, произошел обвал.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия выехали боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательного управления города Еревана СС МЧС РА и оперативная группа Национального центра кризисного управления.

Выяснилось, что произошло разрушение грунта, которое привело к обвалу участка площадью почти в 22 кв/м и железобетонной подпорной стены, перевернулись два внешних осветительных столба, повреждены кабели и трубы канализации, есть опасность дальнейшего обрушения участка дороги. Автодорога закрыта с обеих сторон.