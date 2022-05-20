Заседание глав Совета министров обороны ОДКБ состоится 24 мая

Заседание Совета министров обороны стран - участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится 24 мая, стороны обсудят вызовы и угрозы безопасности. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу пресс-служба ОДКБ.

"24 мая этого года под председательством министра обороны Республики Армения Сурена Папикяна в режиме видеоконференции состоится заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности, - говорится в сообщении. - Участники заседания обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности государств - членов ОДКБ".

Как отметили в организации, в заседании планируется участие руководителей министерств обороны Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася и начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова. "В ходе заседания планируется рассмотреть План совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на 2023 год, проекты решений уставных органов о совместном формировании радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ", - указали в пресс-службе организации.

Кроме того, стороны рассмотрят документы, касающиеся "совершенствования управления войсками (Коллективными силами) ОДКБ и проекты решений СМО о базовой научно-исследовательской организации государств - членов ОДКБ в области исследования проблем развития радиоэлектроннной борьбы и базовой учебно-методической организации по подготовке военных кадров по специальностям радиоэлектронной борьбы".