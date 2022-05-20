Соединенные Штаты приобрели хорошего партнера в лице правительства Армении

Правительства Армении и Соединенных Штатов Америки работают в сферах, которые направлены на продвижение демократии, построение демократических институтов, борьбу с коррупцией и развитие экономики.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в своем выступлении на Армянском форуме демократии заявила посол США в Армении Линн Трейси. «У США есть хороший партнер в лице правительства Армении. Мы работаем по разным направлениям, которые направлены на продвижение демократии, построение демократических институтов, борьбу с коррупцией, развитие экономики. И самое главное, я думаю, это инвестиции в человеческий капитал. Если вы не инвестируете в человеческий капитал, вы не сможете добиться успеха в других областях», - отметила посол.

Касаясь высказывания премьер-министра РА, что граждане должны быть готовы участвовать в демократии, посол выразил мнение, что граждан нужно готовить к участию в демократии, посол выразила мнение, что это важный фактор для развития демократии.