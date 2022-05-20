Все это должно быть расследовано: посол США в Армении о действиях полиции во время демонстраций

Посол США в Армении Линн Трейси в контексте реформ в полицейской системе Армении коснулась действий полиции во время демонстраций. Как сообщает «Арменпресс», в своем выступлении на Армянском форуме демократии она отметила, что есть опасения, так как сняты видеоматериалы о применении полицией силы против демонстрантов.

Посол подчеркнула, что все это должно быть расследовано, должна быть отчетность по этим вопросам. «Я заметила, что у правительства есть намерение расследовать эти эпизоды, а также подход к правам протестующих, к уважению работы журналистов. Конечно, протестующие также обязаны проводить мирную демонстрацию, которая не создает хаоса и не нарушает права других», - сказала посол Трейси.

Посол добавила, что демократия – это процесс достижения прогресса. «Мне пишут о реформах в полиции, спрашивают: «Неужели, это ваша демократия?» Нет, демократия - это не идеальное положение дел, демократия - это непрерывный процесс обеспечения подотчетности, защиты прав человека, это не просто кусок пирога. В случае с полицией необходима подотчетность их работы», - сказала она.

Линн Трейси подчеркнула, что и в США бывают проблемы с поведением полиции. Это направление, в котором Соединенные Штаты ищут изменений. «Другими словами, это не та ситуация, которая характерна только для Армении. Важно быть подотчетным в этих вопросах», - заключила посол.