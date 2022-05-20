Министры финансов G7 не согласовали стратегию по импорту российской нефти

Министры финансов и главы Центробанков стран "большой семерки" не смогли выработать единую стратегию в отношении отказа или сокращения импорта российской нефти, признала в пятницу глава американского Минфина Джанет Йеллен, передает Арменпресс.

Она сказала журналистам, что на министерской встрече в Германии обсуждались вторичные санкции и другие способы ограничения нефтяных доходов России при минимизации влияния на цены на энергоносители.

По ее словам, "цель состоит в том, чтобы сохранить поступление части российской нефти на рынок, чтобы не повышать мировые цены". Для этого можно было бы создать "картель покупателей" российской нефти, который определял бы максимальную цену, подлежащую уплате, с целью ограничения доходов РФ.

"Многие, включая меня, находят это привлекательным с общей экономической точки зрения, но на самом деле заставить это работать сложно, и все эти вопросы не были проработаны", - добавила Йеллен.

Как сообщает Bloomberg, президент США Джо Байден сделает ограничение цен на нефть главной темой своей поездки в Азию, поскольку США и их союзники работают над ограничением одного из основных источников доходов России во время специальной военной операции на Украине.

По словам человека, знакомого с этим вопросом, лидеры ЕС также поддержат ограничение цен, когда соберутся в Брюсселе в конце мая, чтобы обсудить ситуацию на Украине, отмечает агентство.

"Европейцы пытаются понять, что они собираются делать, и это в основном зависит от них самих", - сказала Йеллен.

"Их ключевая цель - избавиться от зависимости от российской нефти в течение следующего года, и, я думаю, они готовы рассмотреть способы сокращения российских доходов", - подчеркнула она.