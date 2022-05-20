Армения смогла сохранить основные свободы: Андреа Викторин

Демократия, верховенство права и основные свободы взаимосвязаны, они дополняют друг друга.

Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении на Армянском форуме демократии говорила глава Представительства Европейского Союза в Армении Андреа Викторин.

«Они не реализуются сразу, у нас не бывает демократии, и нас это устраивает. Это ежедневный процесс: мы все должны за него бороться. Так что же такое демократия? Демократия обеспечивает среду, в которой каждый может пользоваться равными правами, свободно выражать свою волю, иметь право голоса при принятии решений и обеспечивать подотчетность лиц, принимающих решения. Демократия означает доступ к власти, ее осуществление в соответствии с законом, наличие власти, разделение властей, независимую судебную систему, плюрализм в политических партиях, организациях, плюрализм в обществе и независимые СМИ. И, наконец - сильные, прозрачные, подотчетные государственные институты. Это не происходит в одночасье, мы это знаем. Требуется много усилий, чтобы добиться прогресса. В настоящее время перед демократией во всем мире стоят серьезные новые проблемы. Мы видим, что многие демократии, похоже, откатываются назад после периода растущей демократизации во всем мире. Армения также столкнулась с серьезными вызовами, такими как эпидемия коронавируса, 44-дневная война, послевоенная ситуация и, в последнее время, влияние российско-украинского конфликта», - сказала Андреа Викторин.

Глава Представительства ЕС в Армении согласна с тем, что без демократии не будет мира и безопасности.

«Эти вызовы имеют важные социальные, психологические и экономические последствия. Их трудно преодолеть, защищая выражение прав человека. Тем не менее, думаю, можно сказать, что Армении удалось сохранить основные свободы, учитывая деятельность Парламента во время эпидемии, плюрализм прессы. Одним из главных достижений Армении стали свободные, конкурентные, прозрачные, хорошо организованные внеочередные парламентские выборы в 2021 году, несмотря на короткий период подготовки и глобальный кризис в области здравоохранения. В ходе выборов Армения выразила волю своего народа продолжать путь демократии, продолжать путь своих реформ. Для этого Армении нужна независимая, плюралистическая, надежная и ответственная медиасфера. Укрепление права на свободу слова, чувство независимости СМИ и ответственной журналистики являются важными предпосылками для мира и демократии, для того, чтобы у нас был доступ к точной информации, чтобы мы не поддавались влиянию дезинформации. Европейский Союз выступает за свободу СМИ, за плюрализм как за краеугольный камень современной демократии, за открытые и свободные обсуждения», - сказала Андреа Викторин.

По словам главы Представительства ЕС в Армении, Армении необходимо и сильное гражданское общество, которое является ключевым компонентом любой демократической системы.

«Активное участие гражданского общества в реформах политики и управления важно для достижения политических преобразований в Армении. Тем не менее, армянское гражданское общество подвергается критике, правозащитники, организации гражданского общества, продвигающие права человека, демократические ценности и построение мира, стали объектами нападок, обвинений и разжигания ненависти», - заключила Андреа Викторин.