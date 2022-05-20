Глава Миграционной службы представил ООН процесс реформ в сфере в Армении

ЕРЕВАН, 20 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Глава Миграционной службы Армен Казарян выступил на первом Международном форуме по мониторингу миграции в Нью-Йорке, воспользовавшись масштабом форума, как возможностью объединить глобальные усилия для лучшего отражения миграционных тенденций с момента принятия Глобальных пактов о беженцах.



Как сообщили «Арменпресс» в Миграционной службе, Армен Казарян отметил, что в тесном сотрудничестве с Международной организацией по миграции Армения впервые в 2020 году и во второй раз в этом году подтвердила свой национальный добровольный доклад о выполнении глобального пакта о безопасной, регулярной и надежной миграции. «Армения прилагает постоянные усилия для достижения целей, установленных двумя договорами, улучшения управления миграцией и защиты перемещенных лиц», - сказал Казарян.



Глава Миграционной службы Армении сообщил, что одна из широкомасштабных программ, недавно реализованных Службой, направлена на обеспечение жильем лиц, находящихся в положении беженцев, путем выдачи сертификатов на покупку жилья.



«В то же время мы сталкиваемся с волной депортации, применения силы и агрессии против народа Нагорного Карабаха. Значительное количество вынужденных переселенцев из Арцаха, возможно, не сможет безопасно вернуться даже сейчас, после установления режима прекращения огня», — сказал Казарян, добавив, что усилия правительства в этом отношении совпадают с двумя договорами об укреплении независимости беженцев и социальной солидарности. в принимающих обществах. Он особо подчеркнул участие и поддержку международного сообщества в этом контексте.



В своем выступлении Армен Казарян коснулся влияния эпидемии COVID-19 на Армению, предпринятых мер, в частности, в сфере миграции, а также зарегистрированного в этом контексте возвратного миграционного потока. Затем он представил тенденции оцифровки процессов управления миграцией в Армении, коснувшись единой электронной платформы для выдачи разрешений на работу и вида на жительство иностранцам на этой основе.



Казарян подчеркнул, что это соответствует целям, изложенным в пакте: облегчить доступ к необходимым документам, обеспечить регулярные маршруты миграции и предотвратить торговлю людьми.



«Мы подтверждаем нашу приверженность многогранным усилиям в области прав человека для решения проблем миграции и мобильности», - заключил глава Миграционной службы Армении Армен Казарян.



В ходе общего обсуждения, затронув реакцию представителей азербайджанской делегации, начальник Миграционной службы заметил, что форум, касающийся миграции, является площадкой для обсуждения тенденций и развитий этого термина, а не местом воспроизводства пропаганды, полностью отвергая подобные проявления.