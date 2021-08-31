Предстоящие на 21 мая мероприятия
17:43, Май 20, 2022
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- 19:19 Вице-спикер Рубинян представил послу Ирана позицию Еревана по нормализации армяно- турецких отношений
- 18:52 Высший духовный совет выступил с заявлением о внешних и внутренних вызовах Армении и Арцаха
- 18:40 Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования по случаю кончины Юрия Джавадяна
- 18:08 Мы начали важный диалог, который должен быть продолжен: премьер-министр Армении принял президента Литвы
- 18:06 Ушел из жизни экс-министр сельского хозяйства Армении Юрий Джавадян
- 18:00 Спикер НС Армении принял делегацию во главе с президентом Литовской Республики
- 17:55 От имени президента Хачатуряна и госпожи Анаит Минасян дан официальный обед в честь президента Литвы и его супруги
- 17:50 Состоялась встреча глав МИД Армении и Норвегии
- 17:43 Предстоящие на 21 мая мероприятия
- 17:39 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-05-22
- 17:39 Азиатские индексы - 20-05-22
- 17:36 ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов из-за вспышки оспы обезьян
- 17:15 Диверсант Гулиев признался, что пошел на диверсию в Карвачар по приказу вице- премьера Азербайджана
- 17:01 В Турине состоялась встреча глав МИД Армении и Чехии
- 16:53 Мы становимся свидетелями грядущего упадка архитектуры безопасности: выступление Арарата Мирзояна на сессии ЕС
- 16:42 СМИ: Япония потратит $157 млрд в течение 10 лет на сокращение выбросов углекислоты
- 16:26 Тихоокеанский флот РФ до конца года получит две атомные подлодки
- 16:10 Представители Минобороны Грузии посетили Военный университет им. Вазгена Саркисяна
- 16:01 Тысячи специалистов сферы ИТ и более 25 местных и международных спикеров примут участие в «Yerevan Tech Forum 2022-YT»
- 15:44 В Арцахе планируется переход на полупрезидентскую систему правления
- 15:37 Армения смогла сохранить основные свободы: Андреа Викторин
- 15:19 20 мая в Армении ожидается резкое понижение температуры воздуха
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- 15:13 Уровень безработицы в Грузии превысил 19% в первом квартале 2022 года
- 14:58 Поставки российского газа в Финляндию прекратятся утром 21 мая
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