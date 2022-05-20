Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-05-22

ЕРЕВАН, 20 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 20 мая, курс доллара США сократился на 0.42 драмa и составил 458.98 драм. Курс евро вырос на 1.67 драмa и составил 485.74 драм. Курс российского рубля вырос на 0.41 драмa и составил 7.81 драм. Курс британского фунта вырос на 1.96 драмa и составил 572.99 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 467.68 драмa и составила 27211.07 драм. Цена серебра сократилась на 1.84 драмa и составила 318.15 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.