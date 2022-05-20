Состоялась встреча глав МИД Армении и Норвегии

На полях 132-го заседания Комитета министров иностранных дел Совета Европы 20 мая состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники коснулись вопросов двусторонней повестки дня, в этой связи подчеркнув необходимость совместных усилий для полного использования имеющегося потенциала в политической, экономической и других сферах. В контексте развития армяно-норвежских отношений была подчеркнута важность увеличения визитов разного уровня, в том числе визитов высокого уровня между Арменией и Норвегией.

Стороны коснулись также осуществляемых в Армении демократических реформ. В связи с этим было подчеркнуто, что состоявшиеся в июне 2021 года внеочередные парламентские выборы соответствовали самым высоким международным стандартам.

Арарат Мирзоян и Анникен Хюитфельдт обменялись мнениями о ситуации на Южном Кавказе.

Министр Мирзоян представил неотложные гуманитарные вопросы, которые возникли вследствие 44-дневной войны, в частности, необходимость репатриации удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц. Он подчеркнул необходимость того, чтобы международное сообщество предприняло адекватные шаги для полного решения гуманитарных проблем, с которыми сталкивается народ Нагорного Карабаха.

В ходе встречи глава МИД Армении также проинформировал своего коллегу о последних развитиях, связанных с процессом нормализации армяно-турецких отношений.