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От имени президента Хачатуряна и госпожи Анаит Минасян дан официальный обед в честь президента Литвы и его супруги

От имени президента Хачатуряна и госпожи Анаит Минасян дан официальный обед в честь президента Литвы и его супруги

В честь находящегося в Армении с официальным визитом президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и госпожи Дианы Науседиене от имени президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна и госпожи Анаит Минасян дан официальный обед. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.


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