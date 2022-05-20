От имени президента Хачатуряна и госпожи Анаит Минасян дан официальный обед в честь президента Литвы и его супруги

В честь находящегося в Армении с официальным визитом президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и госпожи Дианы Науседиене от имени президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна и госпожи Анаит Минасян дан официальный обед. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.