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Ушел из жизни экс-министр сельского хозяйства Армении Юрий Джавадян

Ушел из жизни экс-министр сельского хозяйства Армении Юрий Джавадян

Бывший депутат Верховного совета Армении, бывший министр сельского хозяйства Юрий Левонович Джавадян скончался в возрасте 87 лет. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила редактор газеты “Воротан” Ареват Амирян.


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