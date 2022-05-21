Время в Ереване: 11:07:36,   22 Май

Соединенные Штаты приветствуют диалог между Арменией и Азербайджаном. Госдеп

Соединенные Штаты приветствуют диалог между Арменией и Азербайджаном. Госдеп

Соединенные Штаты готовы продолжать оказывать помощь Армении и Азербайджану в нормализации отношений, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. 

Как передает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. 

«США приветствуют диалог между Арменией и Азербайджаном. В этом контексте мы по-прежнему привержены продвижению мирного, демократического и процветающего будущего для региона Южного Кавказа. Мы настоятельно призываем к тому, чтобы этот диалог продолжался, чтобы стороны активизировали свое дипломатическое взаимодействие - с целью использовать существующие механизмы прямого сотрудничества и находить всеобъемлющие решения всех или любых возможных вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом и его последствиями, а также нормализовать свои отношения путем заключения всеобъемлющего мирного соглашения. Мы готовы поддержать этот процесс.  Мы по-прежнему готовы поддерживать Армению и Азербайджан в этих усилиях, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ», — заявил Прайс.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]