Соединенные Штаты приветствуют диалог между Арменией и Азербайджаном. Госдеп

Соединенные Штаты готовы продолжать оказывать помощь Армении и Азербайджану в нормализации отношений, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Как передает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«США приветствуют диалог между Арменией и Азербайджаном. В этом контексте мы по-прежнему привержены продвижению мирного, демократического и процветающего будущего для региона Южного Кавказа. Мы настоятельно призываем к тому, чтобы этот диалог продолжался, чтобы стороны активизировали свое дипломатическое взаимодействие - с целью использовать существующие механизмы прямого сотрудничества и находить всеобъемлющие решения всех или любых возможных вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом и его последствиями, а также нормализовать свои отношения путем заключения всеобъемлющего мирного соглашения. Мы готовы поддержать этот процесс. Мы по-прежнему готовы поддерживать Армению и Азербайджан в этих усилиях, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ», — заявил Прайс.