Министры ИД Армении и Сербии обсудили вопросы региональной и международной повестки

В рамках проходящей в Турине 132-й министерской сессии Совета Европы 20 мая министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем.

Как сообщает Арменпресс, МИД РА сообщает, что министры с удовлетворением отметили положительную динамику развития двусторонних отношений, выразили готовность содействовать армяно-сербским отношениям, основанным на исторических и дружеских связях.

Стороны обменялись мнениями о международном сотрудничестве, в частности, в рамках Совета Европы.

Также были обсуждены вопросы региональной и международной повестки дня, представляющие взаимный интерес.

Арарат Мирзоян представил позицию Армении по установлению мира и стабильности в регионе и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Стороны также коснулись гуманитарных вопросов, в частности, необходимости репатриации армянских военнопленных и других заключенных, защиты армянского культурного и религиозного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.

Глава МИД РА представил своему коллеге детали процесса армяно-турецкого урегулирования.