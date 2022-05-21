Время в Ереване: 11:07:36,   22 Май

Министры ИД Армении и Сербии обсудили вопросы региональной и международной повестки

Министры ИД Армении и Сербии обсудили вопросы региональной и международной повестки

В рамках проходящей в Турине 132-й министерской сессии Совета Европы 20 мая министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем.

Как сообщает Арменпресс, МИД РА сообщает, что министры с удовлетворением отметили положительную динамику развития двусторонних отношений, выразили готовность содействовать армяно-сербским отношениям, основанным на исторических и дружеских связях. 

Стороны обменялись мнениями о международном сотрудничестве, в частности, в рамках Совета Европы. 

Также были обсуждены вопросы региональной и международной повестки дня, представляющие взаимный интерес.  

Арарат Мирзоян представил позицию Армении по установлению мира и стабильности в регионе и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Стороны также коснулись гуманитарных вопросов, в частности, необходимости репатриации армянских военнопленных и других заключенных, защиты армянского культурного и религиозного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.

Глава МИД РА представил своему коллеге детали процесса армяно-турецкого урегулирования.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]