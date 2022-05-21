У госминистра Арцаха обсуждались возможности разработки демографической стратегии

Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян 20 мая провел обсуждение по разработке стратегии демографии - с участием делегации Министерства труда и социальных вопросов РА и группы представителей уполномоченных органов Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью аппарата государственного министра Республики Арцах, госминистр заявил, что в республике планируется официально начать работы по разработке демографической стратегии.

«В ближайшее время мы завершим уточнение государственных форматов и принципов, занимающихся вопросами демографии, чтобы приступить к разработке и реализации стратегии демографии. Параллельно создадим рабочие группы для включения различных специалистов из Арцаха, Армении и диаспоры, чтобы мы могли разработать и реализовать эффективную стратегию в соответствии с нашими задачами и целями, по крайней мере, на несколько лет", - отметил Артак Бегларян.

Государственный министр отметил важность гармоничной работы с правительством РА в плане реализации долгосрочной демографической политики, учитывая наличие единых вызовов и стратегических целей.

Затем министр труда и социальных вопросов РА Нарек Мкртчян и другие члены делегации представили собственный опыт и методологию разработки стратегии демографии. Были достигнуты договоренности о совмещении и гармонизации усилий уполномоченных органов Республики Арцах и Республики Армения.