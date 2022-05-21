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Мирзоян обсудил с главой МИД Ирландии гуманитарные вопросы, возникшие в результате агрессии Азербайджана против НК

Мирзоян обсудил с главой МИД Ирландии гуманитарные вопросы, возникшие в результате агрессии Азербайджана против НК

20 мая министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся в Турине для участия в 132-й министерской сессии Совета Европы, встретился со своим ирландским коллегой Саймоном Ковни. 

Как передает Арменпресс, МИД РА сообщает, что собеседники коснулись вопросов повестки дня сотрудничества между Арменией и Ирландией на двустороннем и многостороннем уровнях. 

Министр Мирзоян подчеркнул, что Армения приветствует приоритеты предстоящего председательства Ирландии в Комитете министров Совета Европы, направленные на защиту прав человека, основных свобод и верховенства права, и отметил их важность, особенно в контексте конфликтов. 

Говоря о гуманитарных последствиях, возникших в  результате агрессии   Азербайджана против Нагорного Карабаха в 2020 году, Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость привлечения Совета Европы к урегулированию гуманитарных последствий этой агрессии.


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