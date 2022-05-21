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Лидер националистов Турции считает членство Финляндии и Швеции в НАТО "преступлением против человечества"

Лидер националистов Турции считает членство Финляндии и Швеции в НАТО "преступлением против человечества"

Лидер турецкой партии "Националистическое движение" Девлет Бахчели 21 мая заявил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО несвоевременно. 

Как сообщает Арменпресс, об этом Бахчели, считающийся близким партнером президента Реджепа Тайипа Эрдогана на политическом поле Турции, заявил во время встречи с однопартийцами. 

«Самым оправданным шагом на данном этапе является принятие Швеции и Финляндии в "зал ожидания" членства в НАТО. Мы считаем членство этих двух стран в НАТО несвоевременным, неоправданным и ненужным развитием событий», - заявил он. 

По словам Бахчели, вступление двух скандинавских стран в Североатлантический альянс будет означать "продолжение войны на Украине". "На наш взгляд, это намерение считается преступлением против человечества", - добавил Бахчели. 

Глава Турции Эрдоган также выступает против членства Финляндии и Швеции в НАТО. В частности, он объяснил позицию турецкой стороны содействием со стороны Швеции и других скандинавских стран курдским боевикам, которых Турция считает террористами.

"Скандинавские страны напоминают гостевой дом для террористических организаций", - сказал Эрдоган.


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