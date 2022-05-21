Зарегистрировано 80 случаев обезьяньей оспы. ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о 80 случаях обезьяньей оспы, в связи с еще 50 случаями специалисты проводят исследования.

"ВОЗ и ее партнеры работают над тем, чтобы понять масштабы распространения обезьяньей оспы и причины вспышки. Недавние вспышки, зарегистрированные в 11 странах, считаются нетипичными, поскольку они происходят в странах, которые не являются эндемичными. Зарегистрировано около 80 подтвержденных случаев, относительно 50 из них ожидают окончания исследования", - как передает Арменпресс, говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

В организации уточнили, что обезьянья оспа распространяется при тесном контакте, из-за чего люди, находившиеся в тесном контакте с инфицированными, находятся в группе высокого риска. В частности, речь идет о медицинских работниках и членах семьи.

Обезьянья оспа — уникальное вирусное заболевание, передающееся человеку от диких животных. Симптомы — лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и утомляемость.

По данным ВОЗ, уровень смертности от вспышек обезьяньей оспы обычно составляет 1-10%, при этом большинство смертей приходится на младшие возрастные группы. Специального лечения или вакцины от оспы обезьян не существует, но ранняя вакцинация против обезьяньей оспы очень эффективна для предотвращения заболевания.