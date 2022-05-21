Случаев обезьяньей оспы в России не зарегистрировано

Случаев заражения обезьяньей оспой в России не зарегистрировано.

Как передает Арменпресс, об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, некоторые люди в России имеют иммунитет к обезьяньей оспе благодаря прививкам, которые проводятся с 1980 года. Мурашко сообщил, что в медицинских учреждениях России есть необходимые лекарства для лечения обезьяньей оспы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о 80 случаях обезьяньей оспы, в связи с еще 50 случаями специалисты проводят исследования.

"ВОЗ и ее партнеры работают над тем, чтобы понять масштабы распространения обезьяньей оспы и причины вспышки. Недавние вспышки, зарегистрированные в 11 странах, считаются нетипичными, поскольку они происходят в странах, которые не являются эндемичными. Зарегистрировано около 80 подтвержденных случаев, относительно 50 из них ожидают окончания исследования", - как передает Арменпресс, говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

В организации уточнили, что обезьянья оспа распространяется при тесном контакте, из-за чего люди, находившиеся в тесном контакте с инфицированными, находятся в группе высокого риска. В частности, речь идет о медицинских работниках и членах семьи.