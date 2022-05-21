Россия запретила въезд в страну супруге премьера Канады и десяткам других официальных лиц 

В ответ на канадские санкции против России официальная Москва запретила въезд в Россию Софи Трюдо - супруге премьер-министра Канады Джастина Трюдо и командующему ВВС генерал-лейтенанту Эрику Джину Кенни, а также еще 24 лицам.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в МИД России.

«Речь идет о высокопоставленных чиновниках, их родственниках и друзьях, руководителях военно-промышленного комплекса, сферы судостроения, командования вооруженных сил», — говорится в сообщении МИД России.

В МИД России заявили также, что скоро будут объявлены и новые санкции против Канады.