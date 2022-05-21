Военнослужащий ВС РА получил легкое ранение в результате обстрела азербайджанских ВС

21 мая около 14:05 часов азербайджанские подразделения открыли огонь по боевым опорным пунктам ВС Армении, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы, в результате чего военнослужащий срочной службы N-ской воинской части, рядовой Гор Агванович Гюлсарян получил легкое огнестрельное ранение.

Военнослужащему оказана необходимая медицинская помощь, его состояние удовлетворительное.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве обороны Армении.

Ответными действиями огонь азербайджанских подразделений был подавлен.