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Военнослужащий ВС РА получил легкое ранение в результате обстрела азербайджанских ВС

Военнослужащий ВС РА получил легкое ранение в результате обстрела азербайджанских ВС

21 мая около 14:05 часов  азербайджанские подразделения открыли огонь по боевым опорным пунктам ВС Армении, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы, в результате чего военнослужащий срочной службы N-ской воинской части, рядовой Гор Агванович Гюлсарян получил легкое огнестрельное ранение.

Военнослужащему оказана необходимая медицинская помощь, его состояние удовлетворительное.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве обороны Армении.

Ответными действиями огонь азербайджанских подразделений был подавлен.

 

 


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