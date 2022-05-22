Момент сотворения истории. В Ереване стартует чемпионат Европы по боксу среди мужчин

Ни независимая Армения, ни Советская Армения никогда не принимали подобных крупномасштабных турниров международного класса, как, например, чемпионат Европы по боксу среди мужчин (взрослых).

За 30-летнюю историю нашей новой независимой страны у нас было немало чемпионов и призеров чемпионатов Европы по боксу. Школа армянского бокса иногда блистала своим потенциалом, а порой просто оставалась в стороне.

В Ереване стартует чемпионат Европы по боксу среди мужчин (взрослых), который может стать началом для повышения места нашей страны на спортивной карте мира. Мы можем как организовать такие масштабные турниры, так и подарить Европе «новых и старых» чемпионов.

Момент сотворения истории.

Немногим армянским боксерам удавалось стать трехкратными чемпионами Европы. Пожалуй, двоим: Владимиру Енгибаряну — в 1955, 1957, 1959 годах, и Исраэлу Акопкохяну — в 1985, 1989, 1991гг. Действующий двукратный чемпион Европы в составе сборной Армении – бронзовый призер Олимпийских игр Ованнес Бачков, которому выпал исторический шанс еще раз вписать свое имя на страницах истории, став трехкратным чемпионом Европы. У Бачкова такой потенциал есть, он один из фаворитов в своей весовой категории, и самые ожидаемые бои ереванского турнира могут стать именно его триумфом.

В сборную Армении также входит чемпион Европы Артур Ованнисян, участник Олимпиады в Рио, боксер уникальный. В категории тяжеловесов мы еще часто будем слышать имя Давида Чалояна, вошедшего в мир бокса «одним ударом» после прошлогоднего чемпионата мира. Чалоян – один из главных претендентов на золотую медаль этого чемпионата. В состав команды также входит бронзовый призер чемпионата Европы Карен Тонаканян, который за несколько дней до старта турнира получил травму, но благодаря усилиям врачей команды восстановился.

Ереван - столица бокса на 7 дней.

Предварительные бои 7-дневного чемпионата Европы по боксу стартуют 23 мая. Дневные бои будут начинаться в 14:00 часов, а вечерние — в 18:00. Полуфиналы состоятся 27 мая, финалы — 30 мая.

Стоимость билетов на чемпионат — 2000-10.000 драмов. Они продаются в кассах Спортивно-концертного комплекса. В этом чемпионате примут участие более 200 спортсменов из 39 стран мира. Общий призовой фонд чемпионата Европы составляет 260 тысяч долларов. Жеребьевка состоится 22 мая.

У нас есть 7 дней, чтобы стать частью исторического события. 7 дней, чтобы посетить и стать свидетелями ярких, жарких, эмоциональных и захватывающих боев. В нашей любимой столице состоится чемпионат Европы по одному из старейших видов спорта – по боксу. Найдите и уделите этому событию несколько часов своей повседневной жизни, приезжайте в Спортивно-концертный комплекс Карена Демирчяна, подарите себе минутку этого исторического события.

Варвара Айрапетян