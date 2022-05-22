Пашинян с рабочим визитом прибыл в Брюссель: намечена трехсторонняя встреча с Шарлем Мишелем и Ильхамом Алиевым

Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Брюссель.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, премьер-министр проведет беседу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В Брюсселе 22 мая запланирована трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.