Военнослужащие ЮВО в Армении подготовили учебно-материальную базу к летнему периоду обучения

Военнослужащие соединения Южного военного округа (ЮВО) в Армении полностью подготовили элементы учебно-материальной базы (УМБ) к летнему периоду обучения.

Как сообщили Арменпресс в Пресс-служба Южного военного округа, специалисты выполнили работы на танковых директрисах, тактических полях, войсковых стрельбищах, автодромах и танкодромах. Были проложены кабели, восстановлены мишенные комплексы, проведен ремонт специальных объектов, тренажеров и комплексов УМБ.

«Также во всех учебных классах и специализированных помещениях на территории военных городков и высокогорных полигонов Алагяз и Камхуд были восстановлены переносная учебно-материальная база, произведены работы по обслуживанию аэродромного оборудования, систем связи и проверке взлетно-посадочной полосы»,- говорится в сообщении.

Специалисты инженерных войск оборудовали водные преграды, окопы, рвы и траншеи для занятий личного состава соединения на высокогорных полигонах, передает Пресс-служба ЮВО, отмечая, что все работы завершены в срок и соединение ЮВО в Армении полностью готово к старту нового учебного периода.