Мэр Еревана посетил общинные музеи

Мэр Еревана Грачья Саркисян и первый заместитель мэра Левон Ованнисян в «Ночь музеев» посетили столичные музеи.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила мэрия Еревана.

«Это ночь музеев прошла в музеях Еревана. В этом году общеевропейское мероприятие проходит под девизом «Сила музеев». Ценные находки, документальные материалы, реставрация экспонатов, театральная выставка. Музеи отмечают свой профессиональный праздник разнообразными и уникальными мероприятиями.

Мэр Еревана Грачья Саргсян и первый заместитель мэра Леон Ованнисян также посетили общественные музеи, где было много посетителей», - говорится в записке.