ЧМ-Ереван: в первый день соревнований чемпионата по боксу выступит один представитель Армении

В день открытия чемпионата Европы по боксу среди мужчин в Ереване состоятся 12 боев.

Как сообщает «Арменпресс», в первый день соревнований выступит один представитель Армении - Вахтанг Арутюнян проведет бой в весовой категории до 75 кг. Он сразится с представителем Польши - Бартошем Голебивски.

В день открытия чемпионата Европы по боксу выступят боксеры в весовых категориях 57 кг, 71 кг и 75 кг. В первом поединке поборются боксеры из Словакии и Греции.

Членам сборной Армении уже известны их соперники: в весовой категории 48 кг поборются Барегам Арутюнян – Сахил Алахвердов (Грузия), в весовой категории 51 кг Артур Ованнисян - Атилла Бернат (Венгрия), победитель пары с Молина Сальвадором (Испания), в весовой категории 54 кг Джаник Саакян - Эльмир Набиев (Украина) - Артур Базеян - Ален Рахимич (Босния и Герцеговина), победитель пары с Батухан Чифтчи (Турция), в весовой категории 60 кг - Карен Тонаканян - Роланд Верес (Венгрия), в весовой категории 63,5 кг Ованнес Бачков - Джозеф Тайерс (Англия), далее с Брендан Макс-Карти (Ирландия), в весовой категории 67 кг - Гурген Мадоян - Карл Бенджамин Эрикссон (Финляндия), 71 кг - Нарек Захарян - Текекс Микал (Словакия), 75 кг - Вахтанг Арутюнян - Бартош Голебовски (Польша), 80 кг - Амбарцум Акопян - Косян Дмитрий, 86 кг: Рафаэль Ованнисян - Стефанов Димитров Кристюиян (Болгария), 92 кг - Нарек Манасян - Михалек Давид (Словакия), 92+ кг - Давид Чалоян - Юрай Солида (Босния и Герцеговина), далее Альгирдас Баниулис (Литва).