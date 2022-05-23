Договоренности, достигнутые по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе: Шарль Мишель

Президент Европейского Совета Шарль Мишель выступил с заявлением по итогам трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Сегодня я принимал премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это была наша третья встреча в таком формате. Мы сосредоточились на ситуации на Южном Кавказе, на развитии отношений ЕС с этими двумя странами, а также с регионом в целом. Обсуждение было искренним и результативным. Мы рассмотрели весь блок вопросов. Подробно обсудили гуманитарные вопросы, в том числе и работы по разминированию, освобождение пленных и усилия по выяснению судеб без вести пропавших», - как передает «Арменпресс», говорится в заявлении Шарля Мишеля.

Шарль Мишель представил результаты, достигнутые в ходе обсуждений.

«Пограничные вопросы

Первое совместное заседание пограничных комиссий состоится в ближайшие дни на межгосударственной границе. На нем будут решаться все вопросы, связанные с демаркацией и с обеспечением наилучшей ситуации стабильности.

Коммуникации

Руководители сошлись во мнении, что в вопросе разблокирования транспортных коммуникаций необходимо продвижение. Они согласовали принципы транзитного регулирования международных грузоперевозок через западный Азербайджан и Нахиджеван, из Азербайджана через различные районы Армении, а также посредством коммуникационной инфраструктуры обеих стран.

Они пришли к соглашению в контексте управления границами, безопасности, платежей за землю, а также международных грузоперевозок по таможенным принципам.

Вице-премьеры стран эту работу начнут продвигать в ближайшие дни.

Мирный договор

Лидеры договорились продвигать обсуждения вокруг будущего мирного договора между Арменией и Азербайджаном, по которому будут урегулированы межгосударственные отношения. В ближайшие недели группы, возглавляемые министрами иностранных дел обеих стран, будут продвигать этот процесс. Кроме того, я подчеркнул для обоих руководителей необходимость обеспечения прав и безопасности этнического армянского населения Карабаха.

Социально-экономическое развитие

ЕС продолжит работу экономической консультативной группы с обеими сторонами, которая будет направлена на обеспечение экономического развития в интересах обеих стран и их населения».