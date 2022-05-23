В обращение введена памятная монета «Давид Бек»

С 23 мая 2022 года в обращение введена памятная серебряная монета «Давид Бек». «Арменпресс» передает сообщение Центральнго банка Армении.

Давид Бек (дата рождения неизвестна, дата смерти 1728 год ) лидер армянского национально-освободительного движения, полководец.

Служил в армии грузинского царя Вахтанга VI. По зову армян Сюника в сентябре 1722 г. со своим полком он вошел в Сисиан и Капан, и возглавил народное движение против иностранных захватчиков.

В 1722-1725 гг. освободил весь Сюник от иранских военных группировок и мусульманских захватчиков. За короткое время он организовал регулярные армянские полки и профессионально обученную армию, восстановил старые крепости и укрепления, установил новые опорные пункты и создал независимое армянское княжество с центром в Алидзоре.

В 1725-1727 гг. османская армия пыталась захватить Сюник. Начиная с 26 февраля 1727 г. укрепившийся в крепости Алидзор Давид-Бек со своим войском оказал героическое сопротивление осаждавшей ее турецкой армии, 4 марта внезапной контратакой разгромил во много раз численно превосходящего врага, изгнав его за пределы Сюника. В битве при Алидзоре турецкая армия потеряла 13 000 воинов и 148 боевых знамен. Эта победа во многом способствовала консолидации армянского освободительного движения в Сюнике и Арцахе, а также вдохновила армянские войска на дальнейшие успехи.

Давид-Бек является символом патриотизма и национально-освободительной борьбы армянского народа.

Давид-Беку посвящены исторический роман Раффи “Давид-Бек”, одноименная опера Армена Тиграняна и художественный фильм Амо Бекназаряна. В городе Капан Сюникской области установлен памятник Давид-Беку, его именем названы улицы в Ереване и в других населенных пунктах Республики Армения.

Аверс: крепостная стена Алидзора на фоне горы Хуступ, факел и меч.

Реверс: фрагмент памятника Давид-Беку в Капане (скульпторы: С. Багдасарян, М. Нуриджанян, 1978 г.), оружие под ногами лошади.

Автор эскизов - Вардан Варданян.

Монета отчеканена на Монетном дворе Польши.

Технические параметры:

Номинал 1 000 драм

Металл/проба серебро 9250

Вес 33,6 г

Диаметр 40,0 мм

Качество пруф

Гурт рифленый

Количество выпуска 250 штук

Год выпуска 2022