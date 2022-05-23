Я уверен, в эти дни мы станем свидетелями зрелищных боев: вице-премьер Армении о чемпионате Европы по боксу

Вице-премьер Республики Армения Амбарцум Матевосян заверил, что Армения сделала все, чтобы чемпионат Европы по боксу среди мужчин в Ереване был организован на высоком уровне и турнир стал бы настоящим праздником.

Как сообщает «Арменпресс», об этом вице-премьер-министр сказал в своем выступлении на церемонии открытия турнира.

«Уважаемые гости, от имени правительства Республики Армения приветствую всех Вас на этом беспрецедентном в истории спорта нашей страны событии. Благодарю Международную федерацию бокса и Европейскую конфедерацию бокса за честь проведения чемпионата Европы по боксу 2022 года в Армении.

Заверяю Вас, что Армения сделала все возможное, чтобы провести чемпионат на высоком уровне, превратить его в настоящий спортивный праздник.

«Я убежден, что в эти дни мы станем свидетелями зрелищных боев, и этим турниром мы заявим о новом этапе развития бокса в Армении», - сказал вице-премьер.