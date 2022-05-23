В Армении полную вакцинацию от COVID-19 прошли 1 млн 7605 человек

В Армении полную вакцинацию от COVID-19 получили 1 млн 3 725 человек.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения РА.

Первым компонентом вакцинировано 129 220 человек.

Бустерный компонент получили 52 757 человек.