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В Армении полную вакцинацию от COVID-19 прошли 1 млн 7605 человек

В Армении полную вакцинацию от COVID-19 прошли 1 млн 7605 человек

В Армении полную вакцинацию от COVID-19 получили 1 млн 3 725 человек.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения РА.

Первым компонентом вакцинировано 129 220 человек.

Бустерный компонент получили 52 757 человек.


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