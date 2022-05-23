Правительственная делегация США посетит Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан

Американская правительственная делегация во главе с помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу с 23 по 27 мая посетит Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Госдепа.

"Дональд Лу возглавит делегацию США в поездке в Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан с 23 по 27 мая, нацеленную на укрепление отношений США с регионом и продвижение совместных усилий по созданию более <...> процветающей и безопасной Средней Азии", - сказано в сообщении. В состав делегации войдут также представители Пентагона, Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, Корпорации по финансированию международного развития (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) и Агентства США по международному развитию (USAID).

В рамках поездки члены американской делегации намерены встретиться с должностными лицами упомянутых стран, представителями бизнеса и гражданского общества. В Таджикистане также планируется проведение ежегодных двусторонних консультаций "для развития экономических связей и укрепления сотрудничества в области безопасности".