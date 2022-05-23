Посол Армении в Катаре провел ряд встреч

Посол Республики Армения в Катаре Армен Саркисян встретился с министром окружающей среды и изменения климата Государства Катар доктором Фалехом бин Насером Аль Тани. Как передает «Арменпресс», в посольстве РА сообщили, что на встрече были обсуждены возможности расширения и углубления двустороннего сотрудничества в сфере окружающей среды, затронуты перспективы активизации взаимных визитов делегаций. В этом контексте была отмечена важность руководителей двух ведомств и необходимость обсуждения вопросов сотрудничества на месте.

В тот же день посол Республики Армения в Катаре посетил редакцию катарского арабоязычного периодического издания «Аш-Шарк», имеющего широкую аудиторию, и встретился с главным редактором газеты Садек Мухаммад аль-Амари. Был обсужден широкий круг вопросов, касающихся формирования формата «посольство - местные СМИ», а также налаживание и дальнейшее углубление сотрудничества между СМИ двух стран. В завершение встречи стороны подчеркнули важность активизации потенциала, существующего в этой сфере, была достигнута договоренность о его освещении путем сопоставления работ.

Посол Республики Армения в Катаре Армен Саркисян также встретился с генеральным секретарем Министерства иностранных дел Катара доктором Ахмадом Хасаном аль-Хамадом. На встрече обсуждался ряд вопросов, связанных с активизацией взаимных визитов высокопоставленных делегаций, расширением договорно-правовой базы между Арменией и Катаром.