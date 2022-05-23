В Вильнюсе сообщили, что прекращен импорт российской электроэнергии в страны Балтии

С 22 мая прекращен импорт российской электроэнергии в Литву и другие страны Балтии․ Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщило Министерство энергетики Литвы.

Европейская биржа электроэнергии Nord Pool прекратила торги российской электроэнергией от ее единственного импортера в странах Балтии - группы компаний "Интер РАО", говорится в пресс-релизе. Потребности Литвы в электроэнергии удовлетворяются за счет местного производства и импорта через существующие соединения со Швецией, Польшей и Латвией.

О решении Nord Pool было объявлено 20 мая.

Глава Минэнерго Дайнюс Крейвис через пресс-службу назвал это решение "важной вехой на пути Литвы к энергетической независимости", а также выражением солидарности с Украиной.

По словам министра, Литва достигнет полной энергетической независимости только в том случае, если успешно осуществит синхронизацию электросетей с Западной Европой, а свои потребности в электроэнергии будет обеспечивать за счет местного производства "зеленой" энергии и станет страной-экспортером электроэнергии.