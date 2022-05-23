Индия сообщила о двух случаях заражения вариантами коронавируса BA.4 и BA.5

Индийский Консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) сообщил об обнаружении в стране двух заболевших вариантами BA.4 и BA.5 штамма коронавируса "омикрон", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Девятнадцатилетняя женщина из штата Тамилнад была заражена вариантом BA.4 вируса SARS CoV-2. У пациента проявились только легкие клинические симптомы, и она был полностью вакцинирована. В анамнезе у пациента не было путешествий… 80-летний мужчина из штата Телангана дал положительный результат на вариант BA.5 SARS-CoV-2. У пациента проявились только легкие клинические симптомы, и он был полностью вакцинирован. В анамнезе у пациента не было путешествий", - говорится в сообщении консорциума.

В качестве меры предосторожности проводится отслеживание контактов пациентов с BA.4 и BA.5, сообщил консорциум.

Штамм "омикрон" стал причиной третьей волны коронавируса в Индии в январе этого года. Максимальный суточный прирост больных COVID за время этой волны составлял 347,2 тысячи человек. Число заболевших начало уменьшаться уже в феврале, власти связывают это с проведенной программой вакцинации от коронавируса.

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта 2020 года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 43,1 миллиона, выздоровели более 42,5 миллиона, умерли более 524 тысяч.