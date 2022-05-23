Эксперты: капитал 10 богатейших людей превышает совокупное состояние 40% жителей Земли

Десять богатейших людей мира обладают состоянием, которое превышает совокупный размер накоплений 40% беднейшего населения планеты - 3,1 млрд человек. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в опубликованном в понедельник докладе международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam.

В нем отмечается, что всего в мире имеется 2 688 миллиардеров - на 573 больше, чем еще два года назад, общее состояние которых равно $12,7 трлн. В Oxfam указывают, что богатство 20 крупнейших долларовых миллиардеров превышает ВВП всей Африки южнее Сахары. Эксперты подчеркивают, что с начала пандемии коронавируса, по статистике, каждые 30 часов в мире появлялся новый миллиардер.

При этом за последние два года совокупное состояние миллиардеров выросло больше, чем за все предыдущие 23 года вместе. В настоящее время их совокупное состояние равняется 13,9% мирового ВВП, что в три раза выше, чем в 2000 году. Экономисты обращают внимание на то, что особенно большую прибыль за последнее время, в частности, получили владельцы компаний, занятых в сфере энергетики и продовольствия - 453 миллиарда долларов за два года.