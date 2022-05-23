В НИУ Министерства обороны начался пятый этап курсов ведомственной академической подготовки

В Национальном исследовательском университете МО РА 23 мая состоялась торжественная церемония старта пятого этапа ведомственной академической переподготовки «Военная безопасность государства».

«Арменпресс» сообщили об этом в Управлении информации и связей с общественностью Министерства обороны Армении.

Программа ведомственной академической переподготовки «Военная безопасность государства» разработана в Национальном исследовательском университете МО РА.

Она направлена на развитие стратегического и аналитического мышления обучающихся и стратегического потенциала интеллектуального обеспечения безопасности государства, на совершенствование военно-аналитических, управленческих навыков и развитие необходимых навыков их применения на стратегическом уровне.

В рамках занятий обучающиеся приобретут комплексные знания о системе военной безопасности государства.