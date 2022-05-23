Первая группа военнослужащих с ограниченными возможностями выедет в Иерусалим 26 мая

В Иерусалим выедет группа военнослужащих, получивших инвалидность в результате 44-дневной войны 2020 года.

Первая группа выедет 26 мая в сопровождении депутатов НС от фракции ГД Нарека Зейналяна и Лусине Бадалян. Как сообщает «Арменпресс», комитет НС по обороне и безопасности 23 мая организовал встречу с военнослужащими для обсуждения организационных вопросов.

Член фракции «Мой шаг», председатель постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян сообщил, что ребята выедут в Тбилиси, затем в Иерусалим, где встретятся с послом Армении в Израиле Арманом Акопяном и примут участие в ряде мероприятий.

«Во второй группе будет больше человек. Это будет своего рода паломничество», - сказал Кочарян.

Реабилитационный центр «Дом воина» совместно с Армянским патриархатом Иерусалима разработали благотворительную программа, в рамках которой военнослужащие, получившие инвалидность в результате войны 2020 года, будут выезжать в Иерусалим в сопровождении депутатов Национального собрания РА, чтобы ознакомиться с богатой историей и деятельностью патриархата, а также посетить местные святыни.