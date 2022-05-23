Руководитель Миграционной службы Армении провел в Нью-Йорке ряд двусторонних встреч

Руководитель Миграционной службы Армении Армен Казарян в Нью-Йорке в рамках Международного форума по мониторингу миграции провел ряд двусторонних встреч, в частности, с заместителем государственного секретаря по вопросам иммиграции и интеграции Ханне Штиг Андерсен, специальным представителем министерства иностранных дел Нидерландов по вопросам миграции Юстом Кларенбееком и государственным секретарем министерства Швеции по сотрудничеству в целях развития Дженни Олсон.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ведомства, были обсуждены вопросы текущего и возможного сотрудничества, процессы реадмиссии, а также представил систему предоставления убежища в Армении, в частности, строительство нового специального жилья для просителей убежища. Собеседники рассмотрели возможность расширения сферы деятельности в Армении.

В качестве приоритета правительства Армении в сфере управления миграцией Казарян подчеркнул цифровизацию процессов.

Глава миграционной службы достиг договоренностей с международными партнерами о дальнейшем обмене опытом.