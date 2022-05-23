Депутат фракции “Гражданский договор” Ануш Беглоян подала прошение об отставке

Депутат фракции “Гражданский договор” Национального Собрания Армении Ануш Беглоян подала прошение об отставке. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в заявлении председателя НС в этой связи говорится:

“Согласно ч.1 ст.155 Конституционного закона "Регламент Национального Собрания" депутат НС А.Беглоян 23 мая подала прошение об отставке.

В соответствии с ч.2 ст.155 Конституционного закона “Регламент Национального Собрания”, если депутат в течение недели после объявления об отставке в письменной форме отзывает свое прошение об отставке, Председатель НС выступает с заявлением об этом, если же не отзывает прошение, то составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывает и оглашает Председатель НС. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола”.