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Депутат фракции “Гражданский договор” Ануш Беглоян подала прошение об отставке

Депутат фракции “Гражданский договор” Ануш Беглоян подала прошение об отставке

Депутат фракции “Гражданский договор” Национального Собрания Армении Ануш Беглоян подала прошение об отставке. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в заявлении председателя НС в этой связи говорится:

“Согласно ч.1 ст.155 Конституционного закона "Регламент Национального Собрания" депутат НС А.Беглоян 23 мая подала прошение об отставке.

В соответствии с ч.2 ст.155 Конституционного закона “Регламент Национального Собрания”, если депутат в течение недели после объявления об отставке в письменной форме отзывает свое прошение об отставке, Председатель НС выступает с заявлением об этом, если же не отзывает прошение, то составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывает и оглашает Председатель НС. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола”.


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