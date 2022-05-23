Азиатские индексы - 23-05-22

ТОКИО, 23 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.98% и составил 27001.52 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.92% и составил 1894.57 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.01% и составил 3146.86 пункта, а HANG SENG снизился на 1.19% и составил 20470.06 пункта.