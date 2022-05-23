Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-05-22

ЕРЕВАН, 23 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 23 мая, курс доллара США сократился на 3.25 драмa и составил 455.73 драм. Курс евро вырос на 0.84 драмa и составил 486.58 драм. Курс российского рубля вырос на 0.08 драмa и составил 7.89 драм. Курс британского фунта вырос на 0.36 драмa и составил 573.35 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 336.26 драмa и составила 26874.81 драм. Цена серебра выросла на 4.63 драмa и составила 322.78 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.