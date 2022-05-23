Главы МИД Армении и РФ обсудили вопросы создания комиссии по демаркации границ между Арменией и Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 23 мая провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе телефонного разговора был затронут процесс реализации положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Министры иностранных дел Армении и России обсудили вопросы, связанные с созданием комиссии по демаркации и безопасности границ между Арменией и Азербайджаном. Были также затронуты вопросы разблокирования экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе.

Министр Мирзоян подтвердил позицию Республики Армения в отношении процесса установления регионального мира и стабильности и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Также были обсуждены вопросы двусторонней и многосторонней повестки армяно-российского сотрудничества, состоялся обмен мнениями о шагах, направленных на дальнейшее укрепление союзнических отношений.