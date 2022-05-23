Отношение властей Арцаха к переговорам в разных форматах однозначно: пресс- секретарь президента Арцаха

Отношение властей Республики Арцах к заявлениям, сделанным о судьбе Республики Арцах и народа Арцаха в ходе текущих переговоров и обсуждений в разных форматах, однозначно и неоднократно выражалось президентом и Национальным Собранием.

Как сообщает Арменпресс, об этом в комментарии «Арцахпресс» заявила пресс-секретарь президента Республики Арцах Лусине Аванесян, добавив, что хочет напомнить некоторые положения, опубликованные президентом Арутюняном в декабре 2021 года:

Полное признание права армян Арцаха на самоопределение не подлежит оговоркам или уступкам. Эксклюзивным хозяином этого вопроса является народ Арцаха.

Ориентиром властей остается международное признание независимости Республики Арцах. Любой статус в составе Азербайджана неприемлем.

Возврат к прошлому не только в плане статуса, но и в демографическом плане недопустим. Перед Республикой Арцах стоит задача восстановить свою территориальную целостность.

По словам пресс-секретаря президента Арцаха, правительство Арцаха строит и реализует свою политику в соответствии с Декларацией о независимости и Конституцией Республики Арцах, в сотрудничестве со всеми партнерами.