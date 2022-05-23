В Британии выявили 36 новых случаев заражения оспой обезьян

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выявило 36 новых случаев заражения человека оспой обезьян. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил телеканал Sky News.

Ранее ведомство сообщало о 20 случаях с 7 мая.

"UKHSA подтвердило 36 новых случаев оспы обезьян в Великобритании. Таким образом, общее число случаев достигло 56", - сообщил телеканал.

Ранее в понедельник UKHSA рекомендовало людям, которые имели тесный контакт с больными оспой обезьян, самоизолироваться на 21 день.

Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.

Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.