Киссинджер назвал нейтралитет Украины конечной целью в конфликте

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что нейтралитет Украины все еще может рассматриваться как конечная цель в урегулировании конфликта, хотя возможностей для этого меньше, чем было в прошлом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он напомнил, что в статье, написанной еще восемь лет назад, он называл "идеальным" вариантом существование Украины в качестве "государства нейтрального типа, моста между Россией и Европой".

"Я думаю, что возможность сейчас не существует в той же степени, но ее все еще можно воспринимать в качестве конечной цели", — сказал 98-летний ветеран американской дипломатии.